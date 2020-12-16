В Киеве начали демонтировать многоэтажку, которая была разрушена взрывом на Позняках
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ТСН.
Так, ожидается, что этот процесс будет достаточно длительным - демонтаж займет около трех месяцев.
Рабочие говорят, что процесс будет длительным и кропотливым, поскольку по бокам остаются жилые секции.
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Как известно, взрыв в многоэтажке на Позняках произошел в начале лета. Взрыв был таким мощным, что практически вынесло стены в квартирах с пятого по восьмой этажи. В результате чрезвычайного происшествия погибли пять человек. Всего без жилья осталось 40 семей. Всем им пообещали новые квартиры, а также оплатить ремонт в новых домах и закупить мебель.
С момента взрыва прошло уже полгода, однако обещанное полностью получили пока только две семьи.
Что же стало причиной взрыва в многоэтажке - окончательно до сих пор неизвестно.
Разобрать разрушенную секцию монтажники обещают к весне.
"По графику идем пока. До конца февраля должны разобрать", - сказал один из рабочих.
Ранее сообщалось, что жителям дома на Позняках, где летом произошел взрыв, вернули только часть личных вещей, а мебель и дорогую габаритную технику разбили, сбрасывая все с окон квартир.
Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.