Київських патрульних викрили у відсутності масок під час роботи з людьми в розпал карантину

У той час, як Україна готується до початку масового локдауну, столичні правоохоронці продовжують працювати без масок. Як повідомляє Телеграм-канал Знай UA, про один з таких випадків розповів київський водій.

Так, 1 січня 2021 року близько 17:30 патрульні без масок зупинили машину біля станції метро Олімпійська. За словами водія, вони погрожували йому штрафом за порушення рядності руху, при цьому бурхливо натякаючи на дачу хабара.

«Ось ці кадри щойно намагаючись оштрафувати за дуже спірне порушення, а саме, порушення рядності руху, натякали на дачу хабара», - розповів водій.

Він також зазначив, що при цьому на правоохоронцях не було захисних масок.

«Також незрозуміло, чому в розпал пандемії вони працюють без масок, наражаючи життя людей на небезпеку», - поскаржився водій.

Варто відзначити, що раніше пішли чутки про те, що уряд може відмовитися від ідеї введення локдауна з 8 січня, проте в офісі президента спростували цю інформацію, підкресливши, що «карантину бути».

Нагадаємо, що введення посилених обмежень в Україні заплановано з 8 січня. Локдаун повинен тривати до 25 числа. У цей період заклади громадського харчування зможуть тільки видавати замовлення на винос або здійснювати доставку. При цьому громадський транспорт продовжить працювати без змін.

Також у зв'язку з локдауном будуть закриті школи і багато установ.

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