Киевских патрульных уличили в отсутствии масок во время работы с людьми в разгар карантина

В то время, как Украина готовится к началу массового локдауна, столичные правоохранители продолжают работать без масок. Как сообщает Телеграм-Канал Знай UA, об одном из таких случаев рассказал киевский водитель.

Так, 1 января 2021 года около 17:30 патрульные без масок остановили машину возле станции метро Олимпийская. По словам водителя, они угрожали ему штрафом за нарушение рядности движения, при этом бурно намекая на дачу взятки.

«Вот эти кадры только что пытаясь оштрафовать за очень спорное нарушение, а именно, нарушения рядности движения, намекали на дачу взятки», - рассказал водитель.

Он также отметил, что при этом на правоохранителях не было защитных масок.

«Также непонятно, почему в разгар пандемии они работают без масок, подвергая жизни людей опасности», - пожаловался водитель.

Стоит отметить, что ранее пошли слухи о том, что правительство может отказаться от идеи введения локдауна с 8 января, однако в Офисе президента опровергли эту информацию, подчеркнув, что «карантину быть».

Напомним, что введения усиленных ограничений в Украине запланировано с 8 января. Локдаун должен продлиться до 25 числа. В этот период заведения общественного питания смогут только выдавать заказы на вынос или осуществлять доставку. При этом общественный транспорт продолжит работать без изменений.

Также в связи с локдауном будут закрыты школы и многие учреждения.

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