В Киеве мужчина разбил стекло в троллейбусе и обматерил водителя, которая не пустила его в салон, согласно карантинным правилам

Инциден произошел на Виноградаре в среду, 30 января. Об этом водитель транспортного средства сообщила в Facebook.

«Вместо того чтобы помочь водителю - все снимали на телефоны водителя, при этом рассказывая какой водитель совершил плохой поступок, что не забрал лишнего пассажира. А этот гражданин Украины был особенно активен в оскорблении водителя. "Спасибо всем за помощь кто стоял на остановке!!!", чтобы задержать этого нехорошего человека!» - написала женщина-водитель.

При этом она отметила, что за время карантина такие случаи участились.

«Понимаете, обидно. Я всегда с уважением относилась к своей работе ,к своему троллейбусу, к пассажирам. Всегда старалась сделать приятное настроение! Украсила к новому году троллейбус, чтобы у пассажиров было хорошее настроение, чтобы немножко было веселее, и вот так, вот это всё выслушивать! До такой степени стало обидно. Да, я понимаю, я сегодня сорвалась (извините за мой агрессивный тон) просто это за карантин уже 10 разбитое стекло!!!!!! (по три дня не выезжая на работу) так нельзя относиться. Просто элементарное неуважение», - добавила она.

Также водитель рассказала, что троллейбус уже отремонтировали, на это понадобилось 6 часов.

Отметим, многие в Сети поддерживают водителя. Однако нашлись и защитники пассажира-дебошира.

«Придумали хе*ню, только сидячие места. Пусть полиция контролирует на каждой остановке. Водитель итак в напряжении на наших дорогах. Тем более, что водителю за это денег не прибавят..», «То он такой сильный, только потому, что там женщина водитель. И так же бодро бежал. Какое же оно жалкое, и стадо, не встало на защиту женщины», «Те, кто поддерживает вандалов и повреждение ОТ, на которое выделяются наши деньги из бюджета города, заслуживают того, чтобы их возили в скотовозках», «Карантинные ограничения в транспорте доводят людей до крайности, но такими действиями проблему не решить», - пишут в соцсети.

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