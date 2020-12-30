У Києві закінчили реставрацію Арсенальної площі, і тепер вона порадує жителів і гостей столиці новою пішохідно-рекреаційною зоною

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку компанії А Development в Facebook.

Так, у столиці відкрили Арсенальну площу після ремонту з оновленою пішохідно-рекреаційною зоною, а на входах з площі в підземний перехід змінили покриття, яке тепер не ковзає.

Замість алергічних і аварійних тополей на Арсенальній висадили дуби і берези. Також облаштували підняті клумби з рослинами, що дозволить створити ефект шумоізоляції і зонування площі. Також тут вперше за 10 років прибрали паркан, який закривав вид на Нікольський ворота.

Фонтан поки що знаходиться в процесі розробки, але вже відомо, що він запроектований зі світлом, звуком і зміною сценаріїв.

Очікується, що незабаром, приблизно через 2-3 роки, буде повністю відкрита комендатура з боку Арсенальної площі і Нікольських воріт.

Раніше повідомлялось, що пішохідний міст від Арки Дружби народів до Володимирської гірки в Києві знову пошкоджений. За попередньою інформацією, невідомі пошкодили оглядове скло-на ньому утворилися тріщини.

Співробітники муніципальної охорони, які чергують біля мосту, поділилися, що судячи із кількості тріщин на склі, удар був досить важким. Винуватців поки знайди не вдалося.

Нагадаємо про кадри НП на дорозі в Києві: "фура провалилася під асфальт".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.