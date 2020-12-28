У Києві фура провалилась під асфальт

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Відомо, що інцидент стався на Троєщині.

Так, минулого вечора, 27 грудня, на вулиці Закревського на київській Троєщині вантажна фура провалилася своєю задньою частиною крізь дорожнє покриття.

Для того, щоб машина не пішла під асфальт повністю, довелося використовувати спеціальну техніку.

"Вантажівка пішла в Нарнію, щоб повністю не втекла, його тримає капатор! Куди вона поспішає? В Європу?" - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що фура майже наполовину пішла під асфальт. Зону ДТП огородили дорожніми конусами.

В коментарях кияни жартують з приводу сумнівної якості асфальту у столиці, наголошуючи, що подібні аварії не є рідкістю.

Раніше повідомлялось про масштабну аварію, яка трапилася у Києві в ніч на п'ятницю, 25 грудня. ДТП за участю відразу п'яти транспортних засобів сталася на Голосіївському проспекті столиці.

На опублікованих кадрах з місця аварії можна побачити, як напіврозбиті автомобілі, серед яких є і мікроавтобуси, під проливним дощем стоять біля узбіччя і чекають на приїзд правоохоронців для оформлення ДТП.

Нагадавши, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.