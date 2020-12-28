В Киеве фура провалилась под асфальт

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Известно, что инцидент произошел на Троещине.

Так, прошлым вечером, 27 декабря, на улице Закревского на киевской Троещине грузовая фура провалилась своей задней частью сквозь дорожное покрытие.

Для того, чтобы машина не ушла под асфальт полностью, пришлось использовать специальную технику.

"Грузовик пошел в Нарнию, чтобы полностью не сбежал, его держит капатор! Куда он спешит? В Европу?" - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что фура почти наполовину ушла под асфальт. Зону ДТП огородили дорожными конусами.

В комментариях киевляне шутят по поводу сомнительного качества асфальта в столице, подчеркивая, что подобные аварии не являются редкостью.

Ранее сообщалось о масштабной аварии, которая случилась в Киеве в ночь на пятницу, 25 декабря. ДТП с участием сразу пяти транспортных средств произошло на Голосеевском проспекте столицы.

На опубликованных кадрах с места ДТП можно было наблюдать, как полуразбитые транспортные средства, среди которых в том числе и микроавтобусы, стояли у обочины под дождем, дожидаясь приезда правоохранителей для оформления ДТП.

Напомнить, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.