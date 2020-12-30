В Киеве закончили реставрацию Арсенальной площади, и теперь она порадует жителей и гостей столицы новой пешеходно-рекреационной зоной
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу компании А Development в Facebook.
Так, в столице открыли Арсенальную площадь после ремонта с обновленной пешеходно-рекреационной зоной, а на входах с площади в подземный переход сменили покрытие, которое теперь не скользит.
Вместо аллергических и аварийных тополей на Арсенальной высадили дубы и березы. Также обустроили приподнятые клумбы с растениями, что позволит создать эффект шумоизоляции и зонирования площади. Также здесь впервые за 10 лет убрали забор, который закрывал вид на Никольские ворота.
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Фонтан пока что находится в процессе разработки, но уже известно, что он запроектирован со светом, звуком и изменением сценариев.
Ожидается, что в скором времени, примерно через 2-3 года, будет полностью открыта комендатура со стороны Арсенальной площади и Никольских ворот.
Ранее сообщалось, что пешеходный мост от Арки Дружбы народов до Владимирской горки в Киеве снова поврежден. По предварительной информации, неизвестные повредили смотровое стекло - на нем образовались трещины.
Сотрудники Муниципальной охраны, дежурящие у моста, поделились, что судя по количеству трещин на стекле, удар был довольно тяжелым. Виновников пока найди не удалось.
Напомним о кадры ЧП на дороге в Киеве: фура провалилась под асфальт.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.