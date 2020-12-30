В Киеве произошло ДТП, в результате которого разбился последний автобус, курсирующий на маршруте №28

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, на проспекте Лобановского, 130, водитель Mercedes, занимающийся доставкой воды, пытался проскочить перед автобусом МАЗ, который просто двигался по полосе общественного транспорта.

В результате этого произошло столкновение, следствием чего стало то, что Mercedes перевернулся на бок.

"К счастью, серьезных травм никто не получил. Кстати, этот автобус был единственным, который курсирует по маршруту №28. Поэтому, похоже, что теперь маршрут временно не будет функционировать", - говорится в сообщении.

Также в сети было опубликовано видео с места аварии.

Впрочем, впоследствии стало известно, что движение по маршруту №28 было восстановлено - дали автобус на замену поврежденному.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за нарушения ПДД произошла авария, следствием которой стало то, что были повреждены два авто и госпитализирован один из водителей. Женщина, которая была за рулем транспортного средства Suzuki, нарушила требование дорожного знака и не предоставила преимущество автомобилю Mercedes-Benz, на фоне чего произошло столкновение.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.