В Киеве задержали злоумышленника, который умудрился ограбить магазин, находясь под домашний арестом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

По данным правоохранителей, в начале декабря сотрудники полиции задержали злоумышленника, который в городе Белая Церковь Киевской области совершил три разбойных нападения. Тогда суд избрал молодому человеку меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако разбойник нарушил условия меры пресечения и совершил очередное преступление.

В Белой Церкви в полицию обратился предприниматель местного магазина, который сообщил, что знакомый ему молодой человек зашел в магазин и дерзко, прямо у него на глазах, похитил товары. При этом грабитель оскорблял его нецензурной бранью, поскольку незадолго до этого продавец отказался давать ему товары в долг.

Полиция "по горячему следу" задержала злоумышленника. Им оказался 22-летний парень.

Злоумышленника задержали по месту его жительства. Следователи изъяли вещественные доказательства, подтверждающие причастность молодого человека к преступлению.

Полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и уже сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины.

За это преступление ему грозит от 4 до 6 лет тюрьмы.

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