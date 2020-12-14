Поліцейських затримали "на гарячому" під час отримання грошей за викрадення

Так, співробітники поліції утримували громадянина в гаражі одного з кооперативів Києва і шантажували, вимагаючи від нього хабар за невжиття заходів з документування протиправної діяльності щодо можливого зберігання в гаражі бурштину, повідомляється на сайті ДБР.

Слідчі з'ясували, що правоохоронці вимагали від громадянина щомісячний платіж у розмірі $1000 за те, що не будуть ніяк реагувати на нібито незаконне зберігання бурштину в гаражі.

Під час зустрічі з чоловіком поліцейські вирішили збільшити суму 1000 виявилося замало і вони зажадали $3000.

Наразі правоохоронцям повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою та відсторонення від займаних посад.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині викрили прокурора на хабарі за відкриття справи щодо незаконного заволодіння землею.

Згідно з інформацією, жінка звернулася до прокурора із заявою про незаконне заволодіння її присадибною територією біля заміського приватного будинку, але за цю "послугу" він зажадав винагороду. Під час проведеної операції, прокурора затримали під час отримання хабара.

Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.

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