Полицейских задержали "на горячем" во время получения денег за похищение

Так, сотрудники полиции удерживали гражданина в гараже одного из кооперативов Киева и шантажировали, требуя от него взятку за непринятие мер по документированию противоправной деятельности относительно возможного хранения в гараже янтаря, сообщается на сайте ГБР.

Следователи выяснили, что правоохранители требовали от гражданина ежемесячный платеж в размере $1000 за то, что не будут никак реагировать на якобы незаконное хранение янтаря в гараже.

Во время встречи с мужчиной полицейские решили увеличить сумму в три раза, ведь 1000 оказалось мало и они потребовали $3000.

Сейчас правоохранителям сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Напомним, что на Днепропетровщине разоблачили прокурора на взятке за открытие дела относительно незаконного завладения землей.

Согласно информации, женщина обратилась к прокурору с заявлением о незаконном завладении ее приусадебной территорией возле загородного частного дома, но за эту "услугу" он потребовал вознаграждение. Во время проведенной операции, прокурора задержали во время получения взятки.

Нагадаємо, під Києвом водій відправив на той світ дитину, авто розірвало на частини.

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