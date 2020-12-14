Під Києвом водій не впорався з керуванням і влаштував смертельну ДТП
Так, зіткнення двох автомобілів Renault і ВАЗ сталося на автодорозі Київ-Знам'янка в Обухівському районі.
Про це повідомив Відділ комунікації поліції Київської області.
В результаті зіткнення 46-річний водій автомобіля ВАЗ загинув на місці події, а його 14-річний пасажир - в кареті швидкої медичної допомоги.
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Крім цього, в ДТП постраждав 47-річний водій Renault, який вилетів на зустрічну смугу. Чоловіка з численними травмами госпіталізували до лікарні. На фото наданих поліцією, видно, що одне з автомобілів буквально розірвало на частини - дах авто відсутній.
За фактом смертельної ДТП на трасі Київ-Знам'янка відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286. Винуватцю аварії загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі, і заборона керувати транспортним засобом на строк до трьох років.
Нагадаємо, що водій на Lexus влаштувала лобове ДТП з Citroen. За словами свідків аварії, водій і всі пасажири Lexus були п'яними.
На момент аварії в Citroen перебувало 4 людини. У Citroen в результаті зіткнення постраждала одна доросла пасажирка і 12-річна дитина. Дівчинці довелось зашивати рану, а іншу пасажирку госпіталізувати.
Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.