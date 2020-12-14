Под Киевом водитель не справился с управлением и устроил смертельное ДТП
Так, столкновение двух автомобилей Renault и ВАЗ произошло на автодороге Киев-Знаменка в Обуховском районе.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.
В результате столкновения 46-летний водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте происшествия, а его 14-летний пассажир - в карете скорой медицинской помощи.
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Кроме этого, в ДТП пострадал 47-летний водитель Renault, который вылетел на встречную полосу. Мужчину с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. На фото предоставленных полицией, видно, что одно из автомобилей буквально разорвало на части - крыша авто отсутствует.
По факту смертельного ДТП на трассе Киев-Знаменка открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286. Виновнику аварии грозит от пяти до десяти лет лишения свободы, и запрет управлять транспортным средством на срок до трех лет.
Также ранее сообщаелось, что водитель на Lexus устроила лобовое ДТП с Citroen. По словам свидетелей аварии, водитель и все пассажиры Lexus были пьяными.
На момент аварии в Citroen находилось 4 человека. В Citroen в результате столкновения пострадал один взрослый пассажир и 12-летний ребенок. Девочке пришлось зашивать рану, а другую пассажирку госпитализировать.
Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.