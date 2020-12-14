Под Киевом водитель не справился с управлением и устроил смертельное ДТП

Так, столкновение двух автомобилей Renault и ВАЗ произошло на автодороге Киев-Знаменка в Обуховском районе.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

В результате столкновения 46-летний водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте происшествия, а его 14-летний пассажир - в карете скорой медицинской помощи.

Кроме этого, в ДТП пострадал 47-летний водитель Renault, который вылетел на встречную полосу. Мужчину с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. На фото предоставленных полицией, видно, что одно из автомобилей буквально разорвало на части - крыша авто отсутствует.

По факту смертельного ДТП на трассе Киев-Знаменка открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286. Виновнику аварии грозит от пяти до десяти лет лишения свободы, и запрет управлять транспортным средством на срок до трех лет.

Также ранее сообщаелось, что водитель на Lexus устроила лобовое ДТП с Citroen. По словам свидетелей аварии, водитель и все пассажиры Lexus были пьяными.

На момент аварии в Citroen находилось 4 человека. В Citroen в результате столкновения пострадал один взрослый пассажир и 12-летний ребенок. Девочке пришлось зашивать рану, а другую пассажирку госпитализировать.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.