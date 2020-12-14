Конфлікт в автобусі через маску обернувся серйозною бійкою, на місце довелося викликати "копів"

Конфлікт стався в Білій Церкві Київської області в автобусі №21. Двоє хлопців зайшли в автобус і почали поводитися неадекватно. На прохання інших пасажирів одягнути маску вони жартували.

Їм зробили зауваження, яке призвело до бійки, повідомляє Telegram-канал " Біла Церква-Без табу" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, одному пасажиру в червоній куртці не сподобалася поведінка хлопців, і він зробив зауваження. Хлопці вступили з ним в словесну перепалку і почали погрожувати побити, а після цього пристрелити чоловіка, якщо він продовжить з ними розмовляти.

Інші пасажири почувши погрози втрутилися і почали виганяти молодих людей на вулицю.

Коли неадекватні хлопці вийшли з автобуса, то вирішили розбити наостанок двері. Після цього вже на вулиці почалася масова бійка, яку зняли на відео. На місце події приїхало кілька поліцейських машин, поліцейським довелося втрутитися.

Нагадаємо, що таксист і його товариші грубо з'ясовували стосунки з клієнтом у Рівному.

Все почалося з того, що чоловік замовив машину, наїздив в ній по місту на понад тисячу гривень, а от платити відмовився. Тоді водій машини закликав на допомогу колег, щоб допомогли йому розібратися з пасажиром-зайцем. Близько десяти чоловіків затиснули в кільці пасажира та почали бити "нечестного клієнта".

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