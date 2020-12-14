Конфликт в автобусе из-за маски обернулся серьезной дракой, на место пришлось вызывать "копов"

Конфликт произошел в Белой Церкви Киевской области в автобусе №21. Двое парней зашли в автобус и начали вести себя неадекватно. На просьбу других пассажиров надеть маску они отшучивались.

Им сделали замечание, которое привело к драке, сообщает Telegram-канал "Белая Церковь - Без табу" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

В частности, одному пассажиру в красной куртке не понравилось поведение парней, и он сделал замечание. Парни вступили с ним в словесную перепалку и начали угрожать побить, а после этого пристрелить мужчину, если он продолжит с ними разговаривать.

Другие пассажиры услышав угрозы вмешались и начали выгонять молодых людей на улицу.

Когда неадекватные парни вышли из автобуса, то решили разбить напоследок двери. После этого уже на улице началась массовая драка, которую сняли на видео. На место происшествия приехало несколько полицейских машин, полицейским пришлось вмешаться.

Напомним, что таксист и его товарищи грубо выясняли отношения с клиентом в Ровно.

Все началось с того, что мужчина заказал машину, наездил в ней по городу на более тысячи гривен, а вот платить отказался. Тогда водитель машины призвал на помощь коллег, чтобы помогли ему разобраться с пассажиром-зайцем. Около десяти мужчин зажали в кольце пассажира и начали бить "нерадивого клиента".

Напомним, АТОшник "поставил на место" маршрутчика, кадры.

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