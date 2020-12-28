У Києві чоловік протягом двох місяців нападав на жінок у безлюдних місцях з метою пограбування
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Зазначається, що нападник отримав покарання у вигляді 10 років і 6 місяців тюрми.
Так, судом було оголошено обвинувальний вирок чоловіку, який вчиняв розбійницькі напади на жінок (ч. 2 ст. 186 та ч.ч. 2, 4 ст. 187 КК України).
За даними прокуратури, 28-річний обвинувачений протягом червня та липня 2019 року нападав на жінок у безлюдних місцях, під’їздах та ліфтах будинків, де ті проживали.
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Жертвами чоловіка стали п'ятуро жінок віком від 66 до 77 років. Зловмисник наносив удари жінкам, та користуючись їх безпорадним станом, відбирав у них золоті прикраси та інші цінні речі. Після цього все вкрадене зловмисник здавав у місцеві ломбарди.
Загалом нападник завдав матеріальної шкоди потерпілим на суму понад 54 тисячі гривень.
"Вироком Голосіївського районного суду міста Києва обвинуваченого визнано винними та засуджено до 10 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинуваченого залишено під вартою до набрання вироком законної сили", - йдеться в повідомленні.
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