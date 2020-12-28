В Киеве мужчина в течение двух месяцев нападал на женщин в безлюдных местах с целью ограбления

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что нападавший получил наказание в виде 10 лет и 6 месяцев тюрьмы.

Так, суд признал виновным мужчину, который совершал разбойничьи нападения на женщин. Приговор был вынесен по ч. 2 ст. 186 и ч. ч. 2, 4 ст. 187 УК Украины.



По данным прокуратуры, 28-летний обвиняемый в течение июня и июля 2019 года нападал на женщин в безлюдных местах, подъездах и лифтах домов, где те проживали.

Сообщается, что преступник грабил женщин пенсионного возраста. Всего "на счету" мужчины было пять нападений. В частности, его жертвами стали пять пенсионерок, которым было от 66 до 77 лет. Он наносил удары женщинам и отбирал у них золотые украшения и другие ценные вещи. После этого все украденное злоумышленник сдавал в местные ломбарды.

В целом мужчина огрбил пенсионерок на общую сумму более 54 тысяч гривен.



"Приговором Голосеевского районного суда города Киева обвиняемый признан виновным и приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Обвиняемый оставлен под стражей до вступления приговора в законную силу", - говорится в сообщении.

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