Куда лучше не ехать

Киев в предпоследний вечер 2020 года парализовало пробками

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на УНИАН.

Так, в Киеве вечером 30 декабря начались существенные проблемы на дорогах - город охватили многочисленные пробки.

В частности, пробки наблюдаются в центре города, а также на отдельных выездах из него, о чем свидетельствуют данные онлайн-карт.

В центре Киева авто скопились на проспектах Победы, Воздухофлотном, Науки, Лобановского, бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко и т.д.

Судя по картам "гугл", проехать через Днепр в сторону Левого берега сложнее всего киевлянам будет по мосту Метро. Значительных проблем с движением на других мостах пока не наблюдается.

Также отмечается, что из-за ряда ДТП на проспекте Победы образовались пробки на развязках возле станций метро "Житомирская", "Святошин" и "Берестейская".

А проспект Победы сейчас стоит в пробке аж до самого выезда из столицы. Транспорт скопился в районе выезда на одесскую трассу в районе "Теремков".

Ранее патрульная полиция предупреждала киевлян о тумане на дорогах, что создает повышенную аварийную опасность. Водителей призывают не нарушать ПДР и быть особо бдительными за рулем.

Напомним, десятки аварий произошли в Киеве за короткое время, срочное обращение полиции: "всему виной...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.