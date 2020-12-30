Киев в предпоследний вечер 2020 года парализовало пробками
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на УНИАН.
Так, в Киеве вечером 30 декабря начались существенные проблемы на дорогах - город охватили многочисленные пробки.
В частности, пробки наблюдаются в центре города, а также на отдельных выездах из него, о чем свидетельствуют данные онлайн-карт.
В центре Киева авто скопились на проспектах Победы, Воздухофлотном, Науки, Лобановского, бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко и т.д.
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Судя по картам "гугл", проехать через Днепр в сторону Левого берега сложнее всего киевлянам будет по мосту Метро. Значительных проблем с движением на других мостах пока не наблюдается.
Также отмечается, что из-за ряда ДТП на проспекте Победы образовались пробки на развязках возле станций метро "Житомирская", "Святошин" и "Берестейская".
А проспект Победы сейчас стоит в пробке аж до самого выезда из столицы. Транспорт скопился в районе выезда на одесскую трассу в районе "Теремков".
Ранее патрульная полиция предупреждала киевлян о тумане на дорогах, что создает повышенную аварийную опасность. Водителей призывают не нарушать ПДР и быть особо бдительными за рулем.
Напомним, десятки аварий произошли в Киеве за короткое время, срочное обращение полиции: "всему виной...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.