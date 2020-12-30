У Києві різко зросла кількість випадків керування транспортними засобами у нетверезому стані

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.

Так, з початку тижня патрульні виявили 69 випадків керування автомобілем з ознаками сп'яніння. Патрульні наголосили, що наслідки такого керування бувають непередбачуваними.

Наприклад, водій автомобіля Nissan у Києві, будучи за кермом у нетверезому стані, зіткнувся з автомобілями Peugeot, Honda та Audi. Це сталося на вулиці Маршала Малиновського. Коли патрульні спілкувались із водієм авто Nissan, вони помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Ще один випадок стався на Одеській площі. Тоді чоловік, який був за кермом Volkswagen, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на розділювальний відбійник. Для того, щоб дістати водія з авто, довелося викликати рятувальників.

Лікарі надали водієві допомогу та привели його до тями. Під час спілкування з водієм інспектори також помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. При цьому від проходження огляду він відмовився в присутності двох свідків.

Патрульні зазначили, що в обох цих випадках на водіїв були оформлені протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування авто у стані сп’яніння) КУпАП та ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.