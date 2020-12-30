В Киеве резко возросло количество случаев управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Так, с начала недели патрульные выявили 69 случаев управления автомобилем с признаками опьянения. Патрульные отметили, что последствия такого управления бывают непредсказуемыми.

Например, водитель автомобиля Nissan в Киеве, будучи за рулем в нетрезвом состоянии, столкнулся с автомобилями Peugeot, Honda и Audi. Это произошло на улице Маршала Малиновского. Когда патрульные общались с водителем авто Nissan, они заметили у него явные признаки алкогольного опьянения.

Еще один случай произошел на Одесской площади. Тогда мужчина, который был за рулем Volkswagen, не справился с управлением и совершил наезд на разделочный отбойник. Для того, чтобы достать водителя из авто, пришлось вызвать спасателей.

Врачи оказали водителю помощь и привели его в чувство. Во время общения с водителем инспекторы также заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. При этом от прохождения осмотра он отказался в присутствии двух свидетелей.

Патрульные отметили, что в обоих этих случаях на водителей были оформлены протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление авто в состоянии опьянения) Коап и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) Коап.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.