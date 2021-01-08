Є три "лідера"

У Києві різко знизилась кількість нових випадків коронавірусу, підтверджених протягом доби

Як передає Politeka, про це свідчать дані, оприлюднені мером столиці Віталієм Кличком.

Так, за минулу добу у Києві підтвердили 438 нових випадків зараження.

Також повідомляється, що за добу від ускладнень, викликаних вірусом, померли 11 людей, а всього коронавірус вже забрав життя 2052 киян.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці - 116 469.

За добу захворіли 238 жінок, 179 чоловіків та 21 дитина.

Також повідомляється, що захворіли за добу 19 медиків.

Протягом доби до лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції та лікуються під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 126 людей, а загалом коронавірус подолали 42 336 мешканців Києва.

Також Кличко розповів про найбільш небезпечний район столиці.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 131, в Оболонському — 73 та в Деснянському районі – 58 випадків", - йдеться в повідомленні.

Мер Києва закликав людей не нехтувати правилами безпеки, щоб запобігти зараженню.

"Не нехтуйте елементарними правилами безпеки! Будьте уважними до свого здоров’я! Бережіть себе та тих, хто поруч!" - написав він.

Нагадаємо про посилення карантину з 8 січня, Степанов зробив важливу заяву.

Як повідомляла Politeka, "це виняток": у Києві ряд розважальних об'єктів не закрили, незважаючи на локдаун.

Також Politeka писала, що у Кабміні зглянулися над українцями і скасували скандальну заборону.