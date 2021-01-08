Есть три "лидера"

В Киеве резко снизилось количество новых случаев коронавируса, подтвержденных в течение суток

Как передает Politeka, об этом свидетельствуют данные, обнародованные мэром столицы Виталием Кличко.

Так, за минувшие сутки в Киеве подтвердили 438 новых случаев заражения.

Также сообщается, что за сутки от осложнений, вызванных вирусом, умерли 11 человек, а всего коронавирус уже унес жизни 2052 киевлян.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице - 116 469.

За сутки заболели 238 женщин, 179 мужчин и 21 ребенок.

Также сообщается, что заболели за сутки 19 медиков.

В течение суток в больницы столицы госпитализировали 42 пациентов. Другие находятся на самоизоляции и лечатся под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 126 человек, а в целом коронавирус преодолели 42 336 жителей Киева.

Также Кличко рассказал о наиболее опасном районе столицы.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 131, в Оболонском — 73 и в Деснянском районе – 58 случаев", - говорится в сообщении.

Мэр Киева призвал людей не пренебрегать правилами безопасности, чтобы предотвратить заражение.

"Не пренебрегайте элементарными правилами безопасности! Будьте внимательными к своему здоровью! Берегите себя и тех, кто рядом!" - написал он.

Напомним о ужесточение карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление.

Как сообщала Politeka, "это исключение": в Киеве ряд развлекательных объектов не закрыли, несмотря на локдаун.

Также Politeka писала, что в Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет.