В Киеве резко снизилось количество новых случаев коронавируса, подтвержденных в течение суток
Как передает Politeka, об этом свидетельствуют данные, обнародованные мэром столицы Виталием Кличко.
Так, за минувшие сутки в Киеве подтвердили 438 новых случаев заражения.
Также сообщается, что за сутки от осложнений, вызванных вирусом, умерли 11 человек, а всего коронавирус уже унес жизни 2052 киевлян.
Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице - 116 469.
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За сутки заболели 238 женщин, 179 мужчин и 21 ребенок.
Также сообщается, что заболели за сутки 19 медиков.
В течение суток в больницы столицы госпитализировали 42 пациентов. Другие находятся на самоизоляции и лечатся под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 126 человек, а в целом коронавирус преодолели 42 336 жителей Киева.
Также Кличко рассказал о наиболее опасном районе столицы.
"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 131, в Оболонском — 73 и в Деснянском районе – 58 случаев", - говорится в сообщении.
Мэр Киева призвал людей не пренебрегать правилами безопасности, чтобы предотвратить заражение.
"Не пренебрегайте элементарными правилами безопасности! Будьте внимательными к своему здоровью! Берегите себя и тех, кто рядом!" - написал он.
Напомним о ужесточение карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление.
Как сообщала Politeka, "это исключение": в Киеве ряд развлекательных объектов не закрыли, несмотря на локдаун.
Также Politeka писала, что в Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет.