Є важлива умова

У Києві національний експоцентр ВДНГ продовжить свою роботу, незважаючи на локдаун, який діє з сьогоднішнього дня, 8 січня

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ВДНГ у соцмережі.

Також відомо, що будуть залишатись відкритими і деякі столичні ковзанки.

Так, у пресслужбі ВДНГ повідомили, що доступними для відвідувачів залишаться локації, які безпосередньо належать до різдвяних свят. Наголошується, що відповідно до постанови Кабміну, діяльність таких локацій є винятком та дозволяється за умови відсутності концертів та ярмарків.

Таким чином, продовжують функціонувати:

ковзанка;

тюбінгові гірки;

вуличні атракціони;

різдвяна "Фабрика мрій" (вхід до приміщення буде відбуватись до 10 січня за певним графіком та групами до 10 осіб);

"Резиденція Санти" (запуск до приміщення також буде відбуватись за графіком та групами до 20 осіб (до 10 січня, а також 16 та 17 січня);

"Герої зимової країни" (аніматори-сніговики будуть проводити флешмоби просто неба за визначеним розкладом).

Також повідомляється, що на виніс працюватимуть фудкорти та інші заклади громадського харчування на території експоцентру.

При цьому у ВДНГ наголошують, що з 8 по 24 січня не будуть проводитись розважальні заходи "Зимової країни". Зокрема, забороняються виступи музикантів.

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