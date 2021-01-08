У Києві національний експоцентр ВДНГ продовжить свою роботу, незважаючи на локдаун, який діє з сьогоднішнього дня, 8 січня
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ВДНГ у соцмережі.
Також відомо, що будуть залишатись відкритими і деякі столичні ковзанки.
Так, у пресслужбі ВДНГ повідомили, що доступними для відвідувачів залишаться локації, які безпосередньо належать до різдвяних свят. Наголошується, що відповідно до постанови Кабміну, діяльність таких локацій є винятком та дозволяється за умови відсутності концертів та ярмарків.
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Таким чином, продовжують функціонувати:
- ковзанка;
- тюбінгові гірки;
- вуличні атракціони;
- різдвяна "Фабрика мрій" (вхід до приміщення буде відбуватись до 10 січня за певним графіком та групами до 10 осіб);
- "Резиденція Санти" (запуск до приміщення також буде відбуватись за графіком та групами до 20 осіб (до 10 січня, а також 16 та 17 січня);
- "Герої зимової країни" (аніматори-сніговики будуть проводити флешмоби просто неба за визначеним розкладом).
Також повідомляється, що на виніс працюватимуть фудкорти та інші заклади громадського харчування на території експоцентру.
При цьому у ВДНГ наголошують, що з 8 по 24 січня не будуть проводитись розважальні заходи "Зимової країни". Зокрема, забороняються виступи музикантів.
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