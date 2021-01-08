В Киеве национальный экспоцентр ВДНХ продолжит свою работу, несмотря на локдаун, который действует с сегодняшнего дня, 8 января
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ВДНХ в соцсети.
Также известно, что будут оставаться открытыми и некоторые столичные катки.
Так, в пресс-службе ВДНХ сообщили, что доступными для посетителей останутся локации, которые непосредственно относятся к рождественским праздникам. Отмечается, что согласно постановлению Кабмина, деятельность таких локаций является исключением и разрешается при условии отсутствия концертов и ярмарок.
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Таким образом, продолжают функционировать:
- каток;
- тюбинговые горки;
- уличные аттракционы;
- Рождественская "Фабрика грез" (вход в помещение будет проходить до 10 января по определенному графику и группами до 10 человек);
- "Резиденция Санты" (запуск в помещение также будет происходить по графику и группам до 20 человек (до 10 января, а также 16 и 17 января);
- "Герои зимней страны" (аниматоры-снеговики будут проводить флешмобы под открытым небом по определенному расписанию).
Также сообщается, что на вынос будут работать фуд-корты и другие заведения общественного питания на территории экспоцентра.
При этом в ВДНХ отмечают, что с 8 по 24 января не будут проводиться развлекательные мероприятия "Зимней страны". В частности, запрещаются выступления музыкантов.
Напомним об ужесточении карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление.
Как сообщала Politeka, работа ресторанов в новогодние праздники, в Минздраве сделали срочное заявление.
Также Politeka писала, что в Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет.