Есть важное условие

В Киеве национальный экспоцентр ВДНХ продолжит свою работу, несмотря на локдаун, который действует с сегодняшнего дня, 8 января

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ВДНХ в соцсети.

Также известно, что будут оставаться открытыми и некоторые столичные катки.

Так, в пресс-службе ВДНХ сообщили, что доступными для посетителей останутся локации, которые непосредственно относятся к рождественским праздникам. Отмечается, что согласно постановлению Кабмина, деятельность таких локаций является исключением и разрешается при условии отсутствия концертов и ярмарок.

Таким образом, продолжают функционировать:

каток;

тюбинговые горки;

уличные аттракционы;

Рождественская "Фабрика грез" (вход в помещение будет проходить до 10 января по определенному графику и группами до 10 человек);

"Резиденция Санты" (запуск в помещение также будет происходить по графику и группам до 20 человек (до 10 января, а также 16 и 17 января);

"Герои зимней страны" (аниматоры-снеговики будут проводить флешмобы под открытым небом по определенному расписанию).

Также сообщается, что на вынос будут работать фуд-корты и другие заведения общественного питания на территории экспоцентра.

При этом в ВДНХ отмечают, что с 8 по 24 января не будут проводиться развлекательные мероприятия "Зимней страны". В частности, запрещаются выступления музыкантов.

Напомним об ужесточении карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление.

Как сообщала Politeka, работа ресторанов в новогодние праздники, в Минздраве сделали срочное заявление.

Также Politeka писала, что в Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет.