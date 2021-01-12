Київ увійшов у двадцятку найкращих міст для віддаленої роботи

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Big 7 Travel.

Так, українська столиця зайняла 20 місце в рейтингу кращих міст для дистанційної роботи.

Даний рейтинг складався на основі даних порталу для віддалених працівників Nomad List. До нього увійшли півсотні міст з усього світу. Їх оцінювали за такими факторами як доступність інтернету, вартість житла і їжі, рівень безпеки, розвиток інфраструктури та наявність коворкінгу.

"Якщо ви переносите холодну зиму і не боїтеся трохи вивчити українську, Київ для вас. Ця жвава столиця ідеально підходить для всіх віддалених співробітників, які хочуть вивчити унікальну культуру протягом тривалого періоду проживання", - так охарактеризували Київ фахівці.

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Також зазначається, що у Києві хороший Wi-Fi, є коворкінг і гарний зв'язок з іншими країнами Європи. Крім того, в українській столиці відносно недорога оренда житла і низькі ціни на їжу.

"Студія в центрі міста не обійдеться дорожче 500 доларів, а вечеря - не дорожче п'яти доларів; це дає вам можливість витратити кошти, що залишилися, на вивчення регіону", - йдеться в матеріалі.

Перша двадцятка рейтингу виглядає таким чином:

  1. Таллінн, Естонія
  2. Тбілісі, Грузія
  3. Белград, Сербія
  4. Балі, Індонезія
  5. Чіангмай, Таїланд
  6. Берлін, Німеччина
  7. Сінгапур
  8. Буенос-Айрес, Аргентина
  9. Ханой, В'єтнам
  10. Любляна, Словенія
  11. Ванкувер, Канада
  12. Санкт-Петербург, Росія
  13. Стамбул, Турція
  14. Остін, Техас
  15. Шанхай, Китай
  16. Салоніки, Греція
  17. Мальта
  18. Вільнюс, Литва
  19. Плая-дель-Кармен, Мексика
  20. Київ, Україна

Нагадаємо, у Києві вирішили завчасно демонтувати головну ялинку: кадри того, що відбувається на площі.

Також Politeka писала, що у Кабміні зглянулися над українцями і скасували скандальну заборону.