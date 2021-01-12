Київ увійшов у двадцятку найкращих міст для віддаленої роботи
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Big 7 Travel.
Так, українська столиця зайняла 20 місце в рейтингу кращих міст для дистанційної роботи.
Даний рейтинг складався на основі даних порталу для віддалених працівників Nomad List. До нього увійшли півсотні міст з усього світу. Їх оцінювали за такими факторами як доступність інтернету, вартість житла і їжі, рівень безпеки, розвиток інфраструктури та наявність коворкінгу.
"Якщо ви переносите холодну зиму і не боїтеся трохи вивчити українську, Київ для вас. Ця жвава столиця ідеально підходить для всіх віддалених співробітників, які хочуть вивчити унікальну культуру протягом тривалого періоду проживання", - так охарактеризували Київ фахівці.
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Також зазначається, що у Києві хороший Wi-Fi, є коворкінг і гарний зв'язок з іншими країнами Європи. Крім того, в українській столиці відносно недорога оренда житла і низькі ціни на їжу.
"Студія в центрі міста не обійдеться дорожче 500 доларів, а вечеря - не дорожче п'яти доларів; це дає вам можливість витратити кошти, що залишилися, на вивчення регіону", - йдеться в матеріалі.
Перша двадцятка рейтингу виглядає таким чином:
- Таллінн, Естонія
- Тбілісі, Грузія
- Белград, Сербія
- Балі, Індонезія
- Чіангмай, Таїланд
- Берлін, Німеччина
- Сінгапур
- Буенос-Айрес, Аргентина
- Ханой, В'єтнам
- Любляна, Словенія
- Ванкувер, Канада
- Санкт-Петербург, Росія
- Стамбул, Турція
- Остін, Техас
- Шанхай, Китай
- Салоніки, Греція
- Мальта
- Вільнюс, Литва
- Плая-дель-Кармен, Мексика
- Київ, Україна
Нагадаємо, у Києві вирішили завчасно демонтувати головну ялинку: кадри того, що відбувається на площі.
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