Київ увійшов у двадцятку найкращих міст для віддаленої роботи

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Big 7 Travel.

Так, українська столиця зайняла 20 місце в рейтингу кращих міст для дистанційної роботи.

Даний рейтинг складався на основі даних порталу для віддалених працівників Nomad List. До нього увійшли півсотні міст з усього світу. Їх оцінювали за такими факторами як доступність інтернету, вартість житла і їжі, рівень безпеки, розвиток інфраструктури та наявність коворкінгу.

"Якщо ви переносите холодну зиму і не боїтеся трохи вивчити українську, Київ для вас. Ця жвава столиця ідеально підходить для всіх віддалених співробітників, які хочуть вивчити унікальну культуру протягом тривалого періоду проживання", - так охарактеризували Київ фахівці.

Також зазначається, що у Києві хороший Wi-Fi, є коворкінг і гарний зв'язок з іншими країнами Європи. Крім того, в українській столиці відносно недорога оренда житла і низькі ціни на їжу.

"Студія в центрі міста не обійдеться дорожче 500 доларів, а вечеря - не дорожче п'яти доларів; це дає вам можливість витратити кошти, що залишилися, на вивчення регіону", - йдеться в матеріалі.

Перша двадцятка рейтингу виглядає таким чином:

Таллінн, Естонія Тбілісі, Грузія Белград, Сербія Балі, Індонезія Чіангмай, Таїланд Берлін, Німеччина Сінгапур Буенос-Айрес, Аргентина Ханой, В'єтнам Любляна, Словенія Ванкувер, Канада Санкт-Петербург, Росія Стамбул, Турція Остін, Техас Шанхай, Китай Салоніки, Греція Мальта Вільнюс, Литва Плая-дель-Кармен, Мексика Київ, Україна

Нагадаємо, у Києві вирішили завчасно демонтувати головну ялинку: кадри того, що відбувається на площі.

Також Politeka писала, що у Кабміні зглянулися над українцями і скасували скандальну заборону.