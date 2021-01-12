Киев вошел в двадцатку лучших городов для удаленной работы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Big 7 Travel.
Так, украинская столица заняла 20 место в рейтинге лучших городов для удаленной работы.
Данный рейтинг составлялся на основе данных портала для удаленных работников Nomad List. В него вошли полсотни городов со всего мира. Их оценивали по таким факторам как доступность интернета, стоимость жилья и еды, уровень безопасности, развитие инфраструктуры и наличие коворкинга.
"Если вы переносите холодную зиму и не боитесь немного выучить украинский, Киев для вас. Эта оживленная столица идеально подходит для всех удаленных сотрудников, которые хотят изучить уникальную культуру в течение длительного периода проживания", - так охарактеризовали Киев специалисты.
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Также отмечается, что в Киеве хороший Wi-Fi, есть коворкинг и хорошая связь с другими странами Европы. Кроме того, в украинской столице относительно недорогая аренда жилья и низкие цены на еду.
"Студия в центре города не обойдется дороже 500 долларов, а ужин - не дороже пяти долларов; это дает вам возможность потратить оставшиеся средства на изучение региона", - говорится в материале.
Первая двадцатка рейтинга выглядит следующим образом:
- Таллин, Эстония
- Тбилиси, Грузия
- Белград, Сербия
- Бали, Индонезия
- Чиангмай, Таиланд
- Берлин, Германия
- Сингапур
- Буэнос-Айрес, Аргентина
- Ханой, Вьетнам
- Любляна, Словения
- Ванкувер, Канада
- Санкт-Петербург, Россия
- Стамбул, Турция
- Остин, Техас
- Шанхай, Китай
- Салоники, Греция
- Мальта
- Вильнюс, Литва
- Плая-дель-Кармен, Мексика
- Киев, Украина
Напомним, в Киеве решили заблаговременно демонтировать главную елку: кадры происходящего на площади.
Также Politeka писала, что в Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет.