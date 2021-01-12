Киев вошел в двадцатку лучших городов для удаленной работы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Big 7 Travel.

Так, украинская столица заняла 20 место в рейтинге лучших городов для удаленной работы.

Данный рейтинг составлялся на основе данных портала для удаленных работников Nomad List. В него вошли полсотни городов со всего мира. Их оценивали по таким факторам как доступность интернета, стоимость жилья и еды, уровень безопасности, развитие инфраструктуры и наличие коворкинга.

"Если вы переносите холодную зиму и не боитесь немного выучить украинский, Киев для вас. Эта оживленная столица идеально подходит для всех удаленных сотрудников, которые хотят изучить уникальную культуру в течение длительного периода проживания", - так охарактеризовали Киев специалисты.

Также отмечается, что в Киеве хороший Wi-Fi, есть коворкинг и хорошая связь с другими странами Европы. Кроме того, в украинской столице относительно недорогая аренда жилья и низкие цены на еду.

"Студия в центре города не обойдется дороже 500 долларов, а ужин - не дороже пяти долларов; это дает вам возможность потратить оставшиеся средства на изучение региона", - говорится в материале.

Первая двадцатка рейтинга выглядит следующим образом:

Таллин, Эстония Тбилиси, Грузия Белград, Сербия Бали, Индонезия Чиангмай, Таиланд Берлин, Германия Сингапур Буэнос-Айрес, Аргентина Ханой, Вьетнам Любляна, Словения Ванкувер, Канада Санкт-Петербург, Россия Стамбул, Турция Остин, Техас Шанхай, Китай Салоники, Греция Мальта Вильнюс, Литва Плая-дель-Кармен, Мексика Киев, Украина

Напомним, в Киеве решили заблаговременно демонтировать главную елку: кадры происходящего на площади.

Также Politeka писала, что в Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет.