На Софійській площі у Києві почали демонтаж головної ялинки країни
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Kiev LIVE.
Відомо, що демонтаж розпочали у понеділок, 11 січня.
"На Різдвяні свята біля головної ялинки на Софійській площі були цілі натовпи народу, а вже вчора новорічне дерево почали демонтувати. Ймовірно, такий ранній демонтаж пов’язаний із введеним до 24 січня локдауном", - йдеться в повідомленні.
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Інші джерела у столиці також уточнили, що демонтаж ялинки триватиме близько тижня, а разом з деревом приберуть і "казкове містечко".
"Приберуть її повністю до 19 грудня. Також демонтують і казкове містечко біля ялинки", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у Києві національний експоцентр ВДНГ продовжить свою роботу, незважаючи на локдаун, який діє з 8 січня.
Також відомо, що будуть залишатись відкритими і деякі столичні ковзанки.
Так, у пресслужбі ВДНГ повідомили, що доступними для відвідувачів залишаться локації, які безпосередньо належать до різдвяних свят. Наголошується, що відповідно до постанови Кабміну, діяльність таких локацій є винятком та дозволяється за умови відсутності концертів та ярмарків.
Нагадаємо про посилення карантину з 8 січня, Степанов зробив важливу заяву.
Також Politeka писала, що у Кабміні зглянулися над українцями і скасували скандальну заборону.