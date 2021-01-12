В этом году елку демонтируют очень рано

На Софийской площади в Киеве начали демонтаж главной елки страны

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Kiev LIVE.

Известно, что демонтаж начали в понедельник, 11 января.

"На Рождественские праздники возле главной елки на Софийской площади были целые толпы народа, а уже вчера новогоднее дерево начали демонтировать. Вероятно, столь ранний демонтаж связан с введенным до 24 января локдауном", - говорится в сообщении.

Другие источники в столице также уточнили, что демонтаж елки будет длиться около недели, а вместе с деревом уберут и "сказочный городок".

"Уберут ее полностью до 19 декабря. Также демонтируют и сказочный городок возле елки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве национальный экспоцентр ВДНХ продолжит свою работу, несмотря на локдаун, который действует с 8 января.

Также известно, что будут оставаться открытыми и некоторые столичные катки.

Так, в пресс-службе ВДНХ сообщили, что доступными для посетителей останутся локации, которые непосредственно относятся к рождественским праздникам. Отмечается, что согласно постановлению Кабмина, деятельность таких локаций является исключением и разрешается при условии отсутствия концертов и ярмарок.

Напомним об ужесточении карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление.

Также Politeka писала, что в Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет.