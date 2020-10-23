У Києві нічні автоперегони закінчилися ДТП

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Магнолію-ТВ".

Так, у столиці в ніч з 22 на 23 жовтня двоє любителів вуличних автоперегонів вирішили з'ясувати, хто з них більш вправний водій. Розв'язка відбулася на смузі громадського транспорту і завершилася зіткненням з машиною, яку парковали на узбіччі. Переможець інкогніто поїхав геть, а переможеному доведеться відповідати перед законом.

Очевидці ДТП розповіли, що машини зупинилися на світлофорі, а потім влаштували гонки. Аварія сталася в центрі столиці - в напрямку станції метро "Олімпійська" на Великій Васильківській.

Винуватець аварії від надання коментарів відмовився. До нього підтяглася велика група підтримки, яка намагалася перешкодити журналістам працювати на місці ДТП, втім поліцейські пояснили молодим людям, що журналісти мають на це право.

Також журналістка розповіла, що на місце ДТП приїжджали медики -на щастя, ніхто в результаті аварії не постраждав, тому водіїв тільки оглянули, у шпиталізації потреби не було.

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