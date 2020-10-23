В Киеве ночные автогонки закончились ДТП

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Магнолию-ТВ".

Так, в столице в ночь с 22 на 23 октября двое любителей уличных автогонок решили выяснить, кто из них более умелый водитель. Развязка произошла на полосе общественного транспорта и завершилась столкновением с машиной, которую парковали на обочине. Победитель инкогнито уехал, а проигравшему придется отвечать перед законом.

Очевидцы ДТП рассказали, что машины остановились на светофоре, а затем устроили гонки. Авария произошла в центре столицы - в направлении станции метро "Олимпийская" на Большой Васильковской.

Виновник аварии от предоставления комментариев отказался. К нему подтянулась большая группа поддержки, которая пыталась помешать журналистам работать на месте ДТП, однако полицейские объяснили молодым людям, что журналисты имеют на это право.

Также журналистка рассказала, что на место ДТП приезжали медики - к счастью, никто в результате аварии не пострадал, поэтому водителей только осмотрели, в госпитализации нужды не было.

Напомним, в Киеве на дороге пылала фура, город стоит в пробке: видео момента ЧП.

А еще Politeka писала, что в резонансном ДТП под Киевом из-за пьяного водителя не стало целой семьи.

Также Politeka сообщала, что в Одесской области грузовик влетел в забор медучилища, есть пострадавшие: кадры разрушительного ДТП.