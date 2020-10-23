У Києві чоловік вчинив смертельну ДТП за участю дітей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, у Києві судитимуть водія, який влітку на Столичному шосе вчинив смертельну ДТП за участю дітей. Поки проводилось досудове розслідування, фігурант перебував під вартою. Згідно із висновками проведених експертиз, у момент вчинення автопригоди чоловік знаходився у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. За скоєне правопорушнику загрожує до 10 років в’язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Слід зазначити, що 12 липня поточного року у Голосіївському районі Києва на Столичному шосе сталася смертельна автопригода за участі "Мерседеса" і "Хюндая".

"Ми встановили, що водій автомобіля "Мерседес" здійснив зіткнення із попутним авто. Потім виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем "Хюндай". Внаслідок ДТП три пасажира "Хюндай" - 48-річний водій, 40-річна пасажирка та 3-річна дівчинка, загинули відразу", - повідомили в поліції.

Також у кареті швидкої допомоги під час реанімаційних заходів помер хлопчик 2010 року народження. Ще один пасажир цієї автівки – 14-річний підліток, отримав легкі тілесні ушкодження.

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