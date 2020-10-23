В Киеве мужчина совершил смертельное ДТП с участием детей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, в Киеве будут судить водителя, который летом на Столичном шоссе совершил смертельное ДТП с участием детей. Пока проводилось досудебное расследование, фигурант находился под стражей. Согласно выводам проведенных экспертиз, в момент совершения ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. За содеянное правонарушителю грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Следует отметить, что 12 июля текущего года в Голосеевском районе Киева на Столичном шоссе произошло смертельное ДТП с участием "Мерседеса" и "Хюндая".

"Мы установили, что водитель автомобиля "Мерседес" совершил столкновение с попутным авто. Затем выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Хюндай". В результате ДТП три пассажира "Хюндай" - 48-летний водитель, 40-летняя пассажирка и 3-летняя девочка, погибли сразу", - сообщили в полиции.

Также в карете скорой помощи во время реанимационных мероприятий скончался мальчик 2010 года рождения. Еще один пассажир этой машины – 14-летний подросток, получил легкие телесные повреждения.

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