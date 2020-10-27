У Києві сталася серйозна пожежа в багатоповерховому будинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ оперативний".
Так, на опублікованих кадрах можна побачити, що вогонь виник в одній з квартир багатоповерхівки, і над будинком стоїть стовп густого диму.
Зазначається, що на місце пожежі прибули рятувальники. Про постраждалих наразі жодної інформації немає.
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"Серйозна пожежа спалахнула у багатоквартирному житловому будинку на Драйзера, 26. На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Сподіваємося, що ніхто не травмується", - йдеться в повідомленні.
В коментарях кияни припустили, що причиною пожежі могли бути недопалки, або ж щось зайнялось на кухні.
"Швидше за все горить кухня, а назовні в зону сходів викидають палаючі речі", "Це спільний балкон, швидше за все недопалок + сміттєпровід", - пишуть в коментарях.
Раніше повідомлялось, що у Києві невідомий влаштував чисельні підпалення сміттєвих баків у різних дворах. Відомо, що чоловік підпалював баки посеред ночі, і рятувальникам довелось виїжджати на різні місця пожежі. Невідомий підпалював усі смітники, які йому траплялися на шляху з Беретті.
Нагадаємо, трагедія в Києві: чоловік випав з поверху житлового будинку, перші подробиці.
Раніше Politeka писала, що п'яна киянка, ризикуючи життям дитини, вилетіла на зустрічку і зникла: відео гучного ДТП.
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