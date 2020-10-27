На месте уже работают спасатели

В Киеве произошел серьезный пожар в многоэтажном доме

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев Оперативный".

Так, на опубликованных кадрах можно увидеть, что огонь возник в одной из квартир многоэтажки, и над домом стоит столб густого дыма.

Отмечается, что на место пожара прибыли спасатели. О пострадавших пока никакой информации нет.

"Серьезный пожар вспыхнул в многоквартирном жилом доме на Драйзера, 26. На месте уже работают спасатели ГСЧС. Надеемся, что никто не травмируется", - говорится в сообщении.

В комментариях киевляне предположили, что причиной пожара могли быть окурки, или же что-то загорелось на кухне.

"Скорее всего горит кухня, а наружу в зону лестницы выбрасывают горящие вещи", "Это общий балкон, скорее всего окурок + мусоропровод", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестный устроил многочисленные поджоги мусорных баков в разных дворах. Известно, что мужчина поджигал баки посреди ночи, и спасателям пришлось выезжать на разные места пожара. Неизвестный поджигал все свалки, которые ему попадались на пути с Беретти.

Напомним, трагедия в Киеве: мужчина выпал с этажа жилого дома, первые подробности.

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