У Києві жінка намагалася накласти на себе руки, пояснюючи це тим, що їй "треба до пекла"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал KievMap.

Так, у столиці жінка хотіла вчинити самогубство, тому перелізла через огорожу спільного балкону на 12-му поверсі будинку і хотіла зістрибнути, але поліцейським вдалося її врятувати.

Подія сталася в будинку на вулиці Вишняківській. На 12-му поверсі жінка перелізла через огорожу балкону і хотіла зістрибнути звідти. Це побачив чоловік і викликав поліцію.

Патрульні поліцейські спочатку вмовляли жінку не робити цього, а коли слова не подіяли, непомітно підкралися до неї і одним успішним ривком затягли жінку назад в будинок. Вони ж викликали на місце медиків.

На питання, навіщо жінка хотіла звести рахунки з життям, вона відповіла: "У мене син в пеклі, мені треба в пекло".

В коментарях під відео кияни висловили співчуття жінці та подякували правоохоронцям, яким вдалось її врятувати.

"Дуже шкода таких людей, їм потрібна допомога", "Молодці робітники поліції, дай їм бог здоров'я", "Краще зупинити по можливості та встановити психологічний стан", "Дуже шкода таких людей. А поліцейські молодці, дякую", - пишуть в коментарях.

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