В Киеве женщина пыталась покончить с собой, объясняя это тем, что ей "надо в ад"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал KievMap.

Так, в столице женщина хотела совершить самоубийство, поэтому перелезла через забор общего балкона на 12-м этаже дома и хотела спрыгнуть, но полицейским удалось ее спасти.

Происшествие случилось в доме на улице Вишняковской. На 12-м этаже женщина перелезла через ограждение балкона и хотела спрыгнуть оттуда. Это увидел мужчина и вызвал полицию.

Патрульные полицейские сначала уговаривали женщину не делать этого, а когда слова не подействовали, незаметно подкрались к ней и одним успешным рывком затащили женщину обратно в дом. Они же вызвали на место медиков.

На вопрос, зачем женщина хотела свести счеты с жизнью, она ответила: "У меня сын в аду, мне надо в ад".

В комментариях под видео киевляне выразили соболезнования женщине и поблагодарили правоохранителей, которым удалось ее спасти.

"Очень жаль таких людей, им нужна помощь", "Молодцы работники полиции, дай им бог здоровья", "Лучше остановить по возможности и установить психологическое состояние", "Очень жаль таких людей. А полицейские молодцы, спасибо", - пишут в комментариях.

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