У Києві жінка вистрибнула з вікна і загинула на місці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Київ оперативний" у соцмережі.

Так, молода жінка випала з вікна. Трагедія сталася у Києві на Позняках, за адресою вулиця Олени Пчілки, 4.

"Тільки що на Пчілки, 4, жінка випала з вікна. Спочатку ще подавала ознаки життя, але незабаром померла. Відомо, що жінка була молодою, у неї залишилося двоє дітей", - йдеться в повідомленні.

Причини трагедії наразі з'ясовуються.

У поліції Дарницького району в коментарі журналістам повідомили, що це було самогубство.

У коментарях до публікації знайомі киянки розповіли, що жінка два дні тому поховала матір.

Також користувачі соцмережі зазначають, що раніше у столиці не було такої кількості самогубств.

"Блін, в таких кількостях люди раніше точно не викидалися... Що сталося...", "Восени завжди починається загострення депресії, і багато хто не може впоратися зі своїм станом", "Да уж, людопад якийсь, сиріт шкода дуже", "Народ біднішає і ковід грає не останню роль, суїцидальні настрої змушують людей бути "унесеними вітром", "Знову? Це вже схоже на якусь епідемію", - пишуть користувачі соцмережі в коментарях.

Нагадаємо, у Києві викладач вишу вистрибнув з вікна, фото: "залишив записку...".

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