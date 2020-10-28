У Києві чоловік вистрибнув з 9-го поверху гуртожитку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ оперативний".

Так, у середу, 28 жовтня, з 9-поверху гуртожитку НУБІП, який знаходиться на вул. Родимцева, 1, випав або ж вистрибнув чоловік 1976 року народження. Відомо також, що вн залишив записку.

Чоловік після падіння з 9-го поверху вижив - він у критичному стані був госпіталізований до лікарні.

За попередньою версію, чоловік працював викладачем у цьому ВНЗ.

На опублікованих кадрах можна побачити огороджену стрічкою і конусмаи територію, на яку впав чоловік. Також на асфальті є плями крові, а припаркована поряд з місцем події машина має вм'ятину.

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Так, у столиці жінка хотіла вчинити самогубство, тому перелізла через огорожу спільного балкону на 12-му поверсі будинку і хотіла зістрибнути, але поліцейським вдалося її врятувати. Подія сталася в будинку на вулиці Вишняківській. На 12-му поверсі жінка перелізла через огорожу балкону і хотіла зістрибнути звідти. Це побачив чоловік і викликав поліцію.

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