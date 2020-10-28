В Киеве мужчина выпрыгнул с 9-го этажа общежития
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев Оперативный".
Так, в среду, 28 октября, с 9 этажа общежития НАУ, который находится на ул. Родимцева, 1, выпал или выпрыгнул мужчина 1976 года рождения. Известно также, что вн оставил записку.
Мужчина после падения с 9-го этажа выжил - он в критическом состоянии был госпитализирован в больницу.
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По предварительной версии, мужчина работал преподавателем в этом вузе.
На опубликованных кадрах можно увидеть огражденную лентой и конусмаи территорию, на которую упал мужчина. Также на асфальте есть пятна крови, а на припаркованной рядом с местом происшествия машине есть вмятина.
Ранее сообщалось, что в Киеве женщина пыталась покончить с собой, объясняя это тем, что ей "надо в ад".
Так, в столице женщина хотела совершить самоубийство, поэтому перелезла через забор общего балкона на 12-м этаже дома и хотела спрыгнуть, но полицейским удалось ее спасти. Происшествие случилось в доме на улице Вишняковской. На 12-м этаже женщина перелезла через ограждение балкона и хотела спрыгнуть оттуда. Это увидел мужчина и вызвал полицию.
Напомним, пьяная киевлянка, рискуя жизнью ребенка, вылетела на встречку и исчезла: видео громкого ДТП.
Ранее Politeka писала о трагедии в Киеве: мужчина выпал с этажа жилого дома, первые подробности.
Также Politeka сообщала, что под Киевом мужчина пригрозил взорвать госучреждение, фото.