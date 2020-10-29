В Киеве женщина выпрыгнула из окна и погибла на месте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Киев Оперативный" в соцсети.

Так, молодая женщина выпала из окна. Трагедия произошла в Киеве на Позняках, по адресу улица Елены Пчилки, 4.

"Только что на Пчилке, 4, женщина выпала из окна. Сначала еще подавала признаки жизни, но вскоре умерла. Известно, что женщина была молодой, у нее осталось двое детей", - говорится в сообщении.

Причины трагедии сейчас выясняются.

В полиции Дарницкого района в комментарии журналистам сообщили, что это было самоубийство.

В комментариях к публикации знакомые киевлянки рассказали, что женщина два дня назад похоронила мать.

Также пользователи соцсети отмечают, что ранее в столице не было такого количества самоубийств.

"Блин, в таких количествах люди раньше точно не выбрасывались... Что случилось...", "Осенью всегда начинается обострение депрессии, и много кто не может справиться со своим состоянием", "Да уж, людопад какой-то, сирот жалко очень", "Народ беднеет и ковид играет не последнюю роль, суицидальные настроения заставляют людей быть "унесенными ветром", "Снова? Это уже похоже на какую-то эпидемию", - пишут пользователи соцсети в комментариях.

Напомним, в Киеве преподаватель вуза выпрыгнул из окна, фото: "оставил записку...".

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