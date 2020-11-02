У Києві сталася пожежа в багатоповерхівці
Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали двох людей
У понеділок, 2 листопада, виникла пожежа в 18-поверховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва.
На місці події було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу.
Травмованих та загиблих не виявлено.
Раніше ми писали, що в Києві дах одного з житлових будинків перетворився на "басейн" через дощі.
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Так, кияни зняли на відео дах однієї з багатоповерхівок столиці. На оприлюднених кадрах можна побачити, що дах повністю залило водою, що фактично перетворило її в басейн.
"Жесть на Оболоні. Після дощу на даху багатоповерхівки на Героїв Дніпра вийшов повноцінний басейн на 3 доріжки. Вода вже почала протікати в будинок, її досі ніхто не відкачує і не накриває дах", - йдеться в підписі до відео.
Втім, деякі користувачі відзначають, що воду відкачали в той же день.
"Можна рибу розводити", "Ну якщо вже в Києві не будують нових басейнів, то нехай вже так", "новий аквапарк", "тим більше у нас на пальцях можна перерахувати будинки з басейнами на даху", - жартують в коментарях.
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