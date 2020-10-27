У Києві "бориспільский експрес" збив дівчину, яка йшла по коліям

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ оперативний".

Відомо, що в результаті події дівчина залишилась жива.

"Щойно Бориспільській Експрес збив дівчину, яка йшла по коліям. Жива, зараз очікують на швидку", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах можна побачити, що на коліях стоїть "бориспільский експрес", а поряд лежить дівчина.

У коментарях до відео припускають, що дівчина могла бути у навушниках, тому що в іншому разі не почути потяг, що їде поруч, було б складно.

"Сподіваюсь, вона виживе", "Можливо, в навушниках, бо не почути просто так неможливо", "Засунуть в мозок навушники і ніфіга навколо не бачать і не чують", - пишуть під відео.

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