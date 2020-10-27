В Киеве "Бориспольский экспресс" сбил девушку, которая шла по железнодорожным путям

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев оперативный".

Известно, что в результате происшествия девушка осталась жива.

"Только что "Бориспольской экспресс" сбил девушку, которая шла по путям. Жива, сейчас ожидают скорую", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что на путях стоит "Бориспольский экспресс", а рядом лежит девушка.

В комментариях к видео предполагают, что девушка могла быть в наушниках, потому что в противном случае не услышать поезд, который едет рядом, было бы сложно.

"Надеюсь, она выживет", "Возможно, в наушниках, потому что не услышать просто так невозможно", "Засунут в мозг наушники и нифига вокруг не видят и не слышат", - пишут под видео.

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева пьяный велосипедист въехал в стеклянную остановку и разбил ее. Инцидент произошел на улице Алматинской. На опубликованных кадрах можно увидеть, как велосипедист в темное время суток въезжает в остановку общественного транспорта, разбивает стекло, а сам падает на землю.

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