У Київській області невідомі підірвали та пограбували банкомати

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції.

Так, вночі в смт Борова хтось підірвав та пограбував два банкомати.

За даними поліції, подія сталася 28 жовтня, близько 2 години ночі, у селищі Борова Фастівського району. Невідомі пошкодили банкомати, що вмонтовані в стіну продуктового магазину. В результаті інциденту з людей ніхто не постраждав.

В поліції повідомили, що зловмисники викрали касети з грошима та зникли в невідомому напрямку. Наразі встановлюється розмір завданих матеріальних збитків.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Фастівського відділення поліції, а також вибухотехнічна служба. У результаті вибуху невідомої речовини було пошкоджено частини рами банкоматів.

Наразі поліція намагається знайти зловмисників, які підірвали та пограбували банкомат.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються свідки, проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до даного злочину", - йдеться в повідомленні пресслужби поліції.

Нагадаємо, п'яна киянка, ризикуючи життям дитини, вилетіла на зустрічку і зникла: відео гучного ДТП.

Раніше Politeka писала, що у Києві зникла дівчина, фото: залишила дитину у знайомих.

Також Politeka повідомляла, що під Києвом чоловік пригрозив підірвати держустанову, фото.