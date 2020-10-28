В Киевской области неизвестные взорвали и ограбили банкоматы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции.

Так, ночью в пгт Боровая кто-то взорвал и ограбил два банкомата.

По данным полиции, происшествие случилось 28 октября, около 2 часов ночи, в поселке Боровая Фастовского района. Неизвестные повредили банкоматы, вмонтированные в стену продуктового магазина. В результате инцидента из людей никто не пострадал.

В полиции сообщили, что злоумышленники похитили кассеты с деньгами и скрылись в неизвестном направлении. Сейчас устанавливается размер нанесенного материального ущерба.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Фастовского отделения полиции, а также взрывотехническая служба. В результате взрыва неизвестного вещества были повреждены части рамы банкоматов.

Сейчас полиция пытается найти злоумышленников, которые взорвали и ограбили банкомат.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливаются свидетели, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

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