У Києві невідомі викрали з банкомату понад 280 тисяч гривень
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.
Так, за даними журналістів, які посилаються на власні інформовані джерела, з банкомату викрали кошти, навіть не пошкодивши його. Через це зникнення грошей помітили не одразу.
Як відомо, випадки підриву банкоматів задля викрадення коштів є нерідкими як для Києва, так і для інших українських міст. Однак цього разу зловмисники обійшлись під пошкодження банкомату.
Інцидент стався у Подільському районі Києва. Там невідомі викрали три касети з банкомату "Укргазбанку". Сума збитку становить понад 280 тис. грн.
"Наречена" Харламова задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим образом: "Дика кішка"
"Ви самі себе принижуєте": Корольову жорстко поставили на місце після випаду в бік Собчак, Ревви і Меладзе
Нова біда у Наташі Корольової, після зрад Тарзана співачка зважилася на відчайдушний крок: "Бережіть себе!"
Гросу після розлучення видала всю правду про заробіток колишнього чоловіка-росіянина: "Найжахливіше…"
Банкомат, з якого вкрали гроші, знаходиться на вул. Свободи, 22, в будівлі дитячої поліклініки.
"9 жовтня в банкомат завантажили п'ять касет з грошима, а 15 в відділ моніторингу прийшов сигнал, що вже припинена видача грошей великими купюрами", - розповіло джерело.
Зникнення коштів виявили не відразу. Те, що грошей не вистачає, стало зрозуміло під час інкасації 19 жовтня.
При цьому банкомат був без пошкоджень. Його фізично ніяк не ламали, і сигналізація не спрацювала.
Зараз поліція з'ясовує, яким чином були вкрадені гроші з банкомату.
Нагадаємо, п'яна киянка, ризикуючи життям дитини, вилетіла на зустрічку і зникла: відео гучного ДТП.
Раніше Politeka писала, що у Києві зникла дівчина, фото: залишила дитину у знайомих.
Також Politeka повідомляла, що під Києвом чоловік пригрозив підірвати держустанову, фото.