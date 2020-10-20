У Києві невідомі викрали з банкомату понад 280 тисяч гривень

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, за даними журналістів, які посилаються на власні інформовані джерела, з банкомату викрали кошти, навіть не пошкодивши його. Через це зникнення грошей помітили не одразу.

Як відомо, випадки підриву банкоматів задля викрадення коштів є нерідкими як для Києва, так і для інших українських міст. Однак цього разу зловмисники обійшлись під пошкодження банкомату.

Інцидент стався у Подільському районі Києва. Там невідомі викрали три касети з банкомату "Укргазбанку". Сума збитку становить понад 280 тис. грн.

Банкомат, з якого вкрали гроші, знаходиться на вул. Свободи, 22, в будівлі дитячої поліклініки.

"9 жовтня в банкомат завантажили п'ять касет з грошима, а 15 в відділ моніторингу прийшов сигнал, що вже припинена видача грошей великими купюрами", - розповіло джерело.

Зникнення коштів виявили не відразу. Те, що грошей не вистачає, стало зрозуміло під час інкасації 19 жовтня.

При цьому банкомат був без пошкоджень. Його фізично ніяк не ламали, і сигналізація не спрацювала.

Зараз поліція з'ясовує, яким чином були вкрадені гроші з банкомату.

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