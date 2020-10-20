В Киеве неизвестные похитили из банкомата более 280 тысяч гривен

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, по данным журналистов, которые ссылаются на собственные информированные источники, из банкомата похитили средства, даже не повредив его. Из-за этого пропажу денег заметили не сразу.

Как известно, случаи подрыва банкоматов для кражи средств являются нередкими как для Киева, так и для других украинских городов. Однако на этот раз злоумышленники обошлись под повреждение банкомата.

Инцидент произошел в Подольском районе Киева. Там неизвестные похитили три кассеты из банкомата "Укргазбанка". Сумма ущерба составляет более 280 тыс. грн.

Банкомат, из которого украли деньги, находится на ул. Свободы, 22, в здании детской поликлиники.

"9 октября в банкомат загрузили пять кассет с деньгами, а 15 в отдел мониторинга пришел сигнал, что уже прекращена выдача денег крупными купюрами", - рассказал источник.

Исчезновение средств обнаружили не сразу. То, что денег не хватает, стало понятно во время инкассации 19 октября.

При этом банкомат был без повреждений. Его физически никак не ломали, и сигнализация не сработала.

Сейчас полиция выясняет, каким образом были украдены деньги из банкомата.

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