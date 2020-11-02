У Києві зареєстровано 9 888 хворих на грип та ГРВІ за минулий тиждень

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Так, за минулий тиждень захворіли - 3 864 дитини і 6 024 дорослих.

У столиці захворюваність на грип та ГРВІ нижче базової лінії на 55,5%. У структурі захворюваності діти становлять 39,1%, а на попередньому тижні - 45,9%.

Серед школярів захворюваність знизилася на 30,4% - зареєстровано 1734 випадки.

Раніше ми писали, що в Києві дах одного з житлових будинків перетворився на "басейн" через дощі.

Так, кияни зняли на відео дах однієї з багатоповерхівок столиці. На оприлюднених кадрах можна побачити, що дах повністю залило водою, що фактично перетворило її в басейн.

"Жесть на Оболоні. Після дощу на даху багатоповерхівки на Героїв Дніпра вийшов повноцінний басейн на 3 доріжки. Вода вже почала протікати в будинок, її досі ніхто не відкачує і не накриває дах", - йдеться в підписі до відео.

Втім, деякі користувачі відзначають, що воду відкачали в той же день.

"Можна рибу розводити", "Ну якщо вже в Києві не будують нових басейнів, то нехай вже так", "новий аквапарк", "тим більше у нас на пальцях можна перерахувати будинки з басейнами на даху", - жартують в коментарях.

Нагадавши, під Києвом підірвали і пограбували банкомати, фото: "вкрали касети з грошима...".

Раніше Politeka писала, що у Києві "Бориспільський Експрес" збив дівчину, відео з місця.

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