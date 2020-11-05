Під Києвом сталася потрійна ДТП за участю таксиста
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, на Броварському проспекті біля Биківні увечері 4 листопада сталася масштабна аварія за участю щонайменше трьох машин. В результаті аварії на дорозі утворилася серйозна пробка.
Свідки інциденту зняли наслідки аварії на камеру телефону. На відео можна побачити, що в в аварії зіткнулися щонайменше три авто.
Зірка "Дизель шоу" спантеличила вульгарною витівкою на камеру: "Тепер пора на…"
"Знову нажрався": Кошовий з "Квартал 95" остаточно втратив людську подобу, відео
Принижена партнером по "Танцях з зірками" Фреймут завдала удару у відповідь: "Не заслужив навіть..."
"Тато за все заплатив": зацькована дочка Кошового з "Квартал 95" не витримала і зважилася на зізнання
При цьому одним з автомобілів, який потрапив в ДТП, є новий Volkswagen компанії Uber. "Німця" від удару відкинуло на широку розподільну смугу. До зустрічної смуги "таксі" з фактично розірваної бічніої здебільшого не долетіло лише кілька метрів.
Інформація про постраждалих в результаті аварії з'ясовується.
На місці події працювали правоохоронці, які документували обставини аварії. В поліції поки що не надавали коментарів з приводу аварії.
"І чому знову убер? Коли уже вони зникнуть разом із болтом", "Я кожен день за кермом на службовому авто, і їхня їзда, чесно кажучи, дістала", - пишуть в коментарях.
Також один з коментаторів розповів, що у ДТП потрапив його батько.
"Всього десь приблизно 5 потрощених авто, одне з яких було перекинуте", - розповів він деталі аварії.
Нагадаємо, у Києві чоловік розбив чуже авто, водій якого йому "не сподобався".
Раніше Politeka писала, що п'яна киянка, ризикуючи життям дитини, вилетіла на зустрічку і зникла: відео гучної ДТП.
Також Politeka повідомляла, що під Києвом чоловік пригрозив підірвати держустанову, фото.