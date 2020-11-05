Під Києвом сталася потрійна ДТП за участю таксиста

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, на Броварському проспекті біля Биківні увечері 4 листопада сталася масштабна аварія за участю щонайменше трьох машин. В результаті аварії на дорозі утворилася серйозна пробка.

Свідки інциденту зняли наслідки аварії на камеру телефону. На відео можна побачити, що в в аварії зіткнулися щонайменше три авто.

При цьому одним з автомобілів, який потрапив в ДТП, є новий Volkswagen компанії Uber. "Німця" від удару відкинуло на широку розподільну смугу. До зустрічної смуги "таксі" з фактично розірваної бічніої здебільшого не долетіло лише кілька метрів.

Інформація про постраждалих в результаті аварії з'ясовується.

На місці події працювали правоохоронці, які документували обставини аварії. В поліції поки що не надавали коментарів з приводу аварії.

"І чому знову убер? Коли уже вони зникнуть разом із болтом", "Я кожен день за кермом на службовому авто, і їхня їзда, чесно кажучи, дістала", - пишуть в коментарях.

Також один з коментаторів розповів, що у ДТП потрапив його батько.

"Всього десь приблизно 5 потрощених авто, одне з яких було перекинуте", - розповів він деталі аварії.

Нагадаємо, у Києві чоловік розбив чуже авто, водій якого йому "не сподобався".

Раніше Politeka писала, що п'яна киянка, ризикуючи життям дитини, вилетіла на зустрічку і зникла: відео гучної ДТП.

Також Politeka повідомляла, що під Києвом чоловік пригрозив підірвати держустанову, фото.